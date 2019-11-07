Резолюцию РФ по укреплению системы контроля над вооружениями одобрили в ГА ООН

Первый комитет Генассамблеи ООН одобрил проект предложенной Россией резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Генассамблея ООН выразила мнение о подрывающем глобальную стабильность и международную безопасность характере любых действий, ставящих под угрозу систему договоров по контролю над вооружениями.

Так создатели резолюции призывают государства-участники договора соблюдать все его условия, а также обратились к генсеку ООН с просьбой оказывать помощь в сохранении целостности таких договоров и поощрять разработку дополнительных мер,способствующих заключению дополнительных соглашений данной направленности.

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