В ДНР сообщили о срыве Украиной отвода сил в Петровском

Киев сорвал разведение сил и средств у поселка Петровское 4 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслана Якубова.

По словам руководителя, президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял о приверженности к отводу в Петровском.

Однако, как отметил Якубов, в очередной раз командование операции объединенных сил саботировало указания украинского лидера, и отвода не было.

Отмечается, что представители самопровозглашенной ДНР выпустили в районе Петровского сигнальную ракету в знак готовности к отводу сил на данном участке. Но ответной реакции с украинской стороны не последовало.

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