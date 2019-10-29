Трамп объявил о ликвидации «правой руки» аль-Багдади
Президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации первого заместителя главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России)Абу Бакра аль-Багдади. Об этом он написал в своем Twitter.
«Только что подтвердили, что заместитель номер один Абу Бакра аль-Багдади ликвидирован американскими военными. Скорее всего, он мог бы занять пост главаря. Теперь он тоже мертв!» — написал Трамп.
Какой именно террорист был уничтожен, Трамп не уточнил.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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