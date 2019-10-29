Трамп объявил о ликвидации «правой руки» аль-Багдади

<img src="//img.gazeta.ru/files3/254/12780254/RTS2T24K-pic905-895x505-30586.jpg">

Президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации первого заместителя главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России)Абу Бакра аль-Багдади. Об этом он написал в своем Twitter.

«Только что подтвердили, что заместитель номер один Абу Бакра аль-Багдади ликвидирован американскими военными. Скорее всего, он мог бы занять пост главаря. Теперь он тоже мертв!» — написал Трамп.

Какой именно террорист был уничтожен, Трамп не уточнил.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

НОВОСТИ:

— Трамп не исключил публикации видео ликвидации аль-Багдади

— Американские военные вывезли двух боевиков с места ликвидации аль-Багдади

— Курды передали США трусы с образцом ДНК главаря ИГ перед его устранением