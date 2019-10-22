Россия поможет Турции патрулировать зону близ территории военной операции в Сирии

Россия и Турция будут совместно патрулировать зону рядом с территорией турецкой военной операции в Сирии. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров лидеров РФ и Турции в Сочи.

В зону за пределами турецкой операции в Сирии с 23 октября будут введены сотрудники российской военной полиции и военнослужащие САР, отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели встречу в Сочи 22 октября.

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