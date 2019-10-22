Российские вертолеты прилетели на бывшую американскую базу в Сирии

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В провинции Ракка на севере Сирии на военный аэродром Табка приземлились вертолеты ВКС России, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на аэродроме ранее располагалась американская база,сейчас объект находится под охраной сирийских военных.

Как рассказали в сирийской армии, террористы разрушили взлетную полосу аэропорта, а военные США не стали ее восстанавливать. Сейчас ведутся работы по разбору завалов и разбитой техники.

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