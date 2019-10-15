США продолжают контролировать воздушное пространство Сирии
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Военные США продолжают контролировать воздушное пространство на севере-востоке Сирии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента высокого ранга.
Отмечается, что США намерены решить вопрос с прекращением огня в данной зоне дипломатическим путем. При этом Вашингтон не исключает ужесточение санкции в отношении Турции, если кризис не будет урегулировать.
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