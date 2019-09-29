Самолет США снова провели разведку у берегов Крыма

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Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США провел разведку вдоль Черноморского побережья России. Об этом сообщается в твиттере мониторингового ресурса Plane Radar.

Отмечается, что в 10.20 по мск самолет был замечен в воздушном пространстве Болгарии. Уточняется, что авиасудно вылетело из Италии с базы НАТО Сигонелла.

Затем американский самолет начал разведку у берегов Черного моря. После работы в районе Севастополя он полетел в сторону Новороссийска. У российских границ воздушное судно провело около двух часов.

Ранее сообщалось, что утром, 29 сентября, два самолета ВМС США провели разведку у берегов Крыма.