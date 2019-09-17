Премьер Киргизии прибыл на место конфликта на границе с Таджикистаном

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев приехал на место вооруженного конфликта, который случился в Баткенской области на границе с Таджикистаном между военными двух стран. Об этом сообщает сайт правительства республики.

Как стало известно, он нанес визит туда в в рамках рабочей поездки.

По имеющейся информации, Абылгазиев проведет встречу с жителями сел приграничной территории, а также посетит пострадавших в больнице.

Кроме того, глава Киргизии проведет оперативное совещание по ситуации, произошедшей на границе.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы на границе Киргизии и Таджикистана пострадали восемь человек.