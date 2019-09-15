Разведчик США провел у границ России 7 часов
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У западных границ России было зафиксировано нахождение американского беспилотник RQ-4B Global Hawk.Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что разведчик вылетел из базы Сигонелла, которая находится на острове Сицилия.
Кроме того, беспилотник был зафиксирован в районе Калининградской, Псковской и Ленинградской областями.
Разведчик также находился у границ Белоруссии. Рядом с Россией он находился в течении семи часов.
Ранее сообщалось, что самолет Франции провел разведку у границ России.