Разведчик США провел у границ России 7 часов

У западных границ России было зафиксировано нахождение американского беспилотник RQ-4B Global Hawk.Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что разведчик вылетел из базы Сигонелла, которая находится на острове Сицилия.

Кроме того, беспилотник был зафиксирован в районе Калининградской, Псковской и Ленинградской областями.

Разведчик также находился у границ Белоруссии. Рядом с Россией он находился в течении семи часов.

Ранее сообщалось, что самолет Франции провел разведку у границ России.