Эрдоган назвал подход России в вопросе поставок С-400 искренним
close
Турецкий президент Эрдоган подчеркнул, что Россия в вопросе поставок зенитно-ракетных комплексов С-400 показала искренний подход. Об этом сообщает Reuters.
Лидер Турции заявил, что это касается совместного производства а также вопроса предоставления кредита.
Эрдоган также отметил решение российской стороны ускорить сроки поставок С-400.
Он подчеркнул, что турецкая и российская стороны была вынуждена пойти на этот шаг в целях обеспечения мира в регионе.