Эрдоган назвал подход России в вопросе поставок С-400 искренним

Турецкий президент Эрдоган подчеркнул, что Россия в вопросе поставок зенитно-ракетных комплексов С-400 показала искренний подход. Об этом сообщает Reuters.

Лидер Турции заявил, что это касается совместного производства а также вопроса предоставления кредита.

Эрдоган также отметил решение российской стороны ускорить сроки поставок С-400.

Он подчеркнул, что турецкая и российская стороны была вынуждена пойти на этот шаг в целях обеспечения мира в регионе.