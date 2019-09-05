Британский самолет провел разведку у российских границ
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Британский военный самолет заметили в небе у западных границ России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что радиоразведчик Королевских ВВС Bombardier Global Express Sentinel R.1 с региональным номером ZJ692 пересек воздушное пространство Литвы и приблизился к российским границам.
Уточняется, что самолет пролетел возле Ленинградской и Псковской областей.
Ранее сообщалось, что 27 летательных аппаратов провели разведку у границ России.