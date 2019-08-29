Ополченец ДНР погиб в бою с диверсантами в Донбассе

В ночь на четверг, 29 августа, в Донбассе случился бой между ополченцами и группой диверсантов украинских силовиков, в результате которого погиб представитель сил ДНР. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на Народную милицию ДНР.

Сообщается, что еще одного ополченца тяжело ранили.

Кроме того, трое ополченцев попали в плен к бойцам полка «Азов».

На данный момент известно, что пленных допрашивают с использованием физической силы.

Ранее сообщалось, что ополченцев ЛНР обстреляли при эвакуации тела украинского силовика.