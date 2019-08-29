Ополченец ДНР погиб в бою с диверсантами в Донбассе

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Военнослужащий во время учений Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики по... Военнослужащий во время учений Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики по...
Военнослужащий во время учений Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики по...
РИА «Новости»

В ночь на четверг, 29 августа, в Донбассе случился бой между ополченцами и группой диверсантов украинских силовиков, в результате которого погиб представитель сил ДНР. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на Народную милицию ДНР.

Сообщается, что еще одного ополченца тяжело ранили.

Кроме того, трое ополченцев попали в плен к бойцам полка «Азов».

На данный момент известно, что пленных допрашивают с использованием физической силы.

Ранее сообщалось, что ополченцев ЛНР обстреляли при эвакуации тела украинского силовика.