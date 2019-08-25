В России создадут новый самолет на замену Ан-2

В России создадут новый региональный самолет на замену Ан-2 «Кукурузник». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Как отмечается, новый самолет сможет вмещать в себя до 9-14 человек.

Уточняется, что изначально самолет данной модели должен был заменить ТВС-2ДТС «Байкал», чье производство планировалось начать в 2021 году.

Как подчеркивается, новый самолет создается для того, чтобы повысить транспортную доступность отдаленных регионов России.

В ведомстве отметили, что в сентябре будет принято решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета.

Ранее пассажир заснял момент крушения Ан-24.