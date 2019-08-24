Кравчук дал властям Украины совет по вопросу вступления в НАТО
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Первый президент Украины Леонид Кравчук дал властям страны совет относительно вступления в НАТО. Об этом сообщает NewsOne.
По его словам, для того, чтобы вступить в Североатлантический альянс, украинским властям следует учитывать интересы соседей.
Он отметил, что, если соседнее государство боится, что действия Украины могут ему навредить, то задача украинских властей заключается в том, чтобы согласовать все свои действия с соседом.
Экс-глава также добавил, что Украина не должна заявлять, что ни с кем не собирается считаться.
Кравчук пояснил, что невозможно делать все, что захочется. Кроме того, он подчеркнул, что необходимо согласовывать свои действия с Россией.
Ранее Кравчук рассказал о датах завершения конфликта в Донбассе.