Представитель Госдумы назвал решение для противостояния угрозам США

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам, зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков заявил, что России для противостояния США необходимо усовершенствовать экономику. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ситуация крайне опасная. Мы должны это понимать - и понимать то, что мы не можем защититься только с помощью научно-технических разработок новых вооружений», — отреагировал Новиков на испытание Соединенными Штатами новой ядерной ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По мнению зампреда, Россия в первую очередь должна быть конкурентоспособной в социально-экономическом отношении, в связи с чем в дальнейшем необходимо провести работы по исправлению экономической политики правительства, а также разработать принципиально новые программы развития ключевых отраслей экономики.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин потребовал, чтобы Минобороны, МИД и другие ведомства разработали действия, которые бы являлись ответом на испытания нового оружия в США.