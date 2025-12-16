Названы 13 серьезных проблем у пикапа JAC T9

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Fit Service назвал 13 серьезных проблем у пикапа JAC T9
JAC

Модель JAC T9 относится к сегменту доступных пикапов, при этом в ремонте и обслуживании у нее есть ряд слабых мест. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель автосервиса Fit Service Алексей Щиголев.

«Одна из частых жалоб владельцев JAC T9 — биение или вибрации при торможении. Это происходит при деформации штатных чугунных дисков, которая может возникать уже с первых тысяч километров пробега. Проблема решается установкой дисков и колодок премиального сегмента», — рассказал Алексей Щиголев.

По его словам, антикоррозионная защита днища и скрытых полостей у пикапа T9 — минимальная. Без дополнительной обработки на кузове и раме на машине раньше срока появляются очаги коррозии, особенно в зонах порогов, арок и крепежа, указал Щиголев. Схожая ситуация характерна и для многих других современных автомобилей.

Подвеска у пикапа комфортная, но ресурс отдельных элементов ходовой — шаровых опор, ступичных подшипников — в некоторых машинах довольно быстро заканчивается, отметил собеседник. Первая замена указанных деталей иногда требуются уже в диапазоне 20–30 тыс. километров пробега, сообщили в автосервисе.

В Fie Service отметили, что владельцы JAC часто жалуются на сбои мультимедиа, нестабильную работу камер заднего вида, обогревов и отдельных вспомогательных систем. Обычно, такие неприятности возникают на ранних пробегах.

При интенсивной эксплуатации к рубежу около 60 тыс. км некоторые владельцы отмечают жалобы на работу автоматических коробок передач: вибрации, шумы и, в отдельных случаях, необходимость дорогостоящего ремонта, сказал Щиголев.

По данным аналитического агентства «Автостат», JAC T9 является самым продаваемой моделью в России в сегменте новых пикапов. Его базовая цена начинается от 3,6 млн рублей без учета дополнительных выгод.

Ранее россиянам назвали недостатки автомобилей Sollers Atlant.

