Пьяная многодетная россиянка напала на полицейских и попала под суд

В Башкирии будут судить многодетную мать, напавшую на полицейских
В Башкирии будут судить 33-летнюю женщину, которая, будучи пьяной, напала на полицейских. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в октябре в городе Уфе. По версии следствия, двое сотрудников правоохранительных органов сопровождали многодетную мать, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения, в отдел опеки районной администрации. Однако в какой-то момент женщина ударила по лицу одного полицейского, а затем напала на вторую сотрудницу, повредив ей руку.

Нападавшая признала свою вину в совершении преступления. Возбужденное в ее отношении уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

Ранее мужчина ударил полицейского по голове в Ленобласти и получил срок.

