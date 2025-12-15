Российский пенсионер «спас» 4,6 млн рублей, отправив их мошенникам

В Калининградской области пожилой мужчина поверил аферистам и лишился сбережений. Об этом со ссылкой на региональную прокуратуру сообщает «Новый Калининград».

Мошенники позвонили пенсионеру из города Пионерского и убедили его в якобы необходимости перевести все свои сбережения на так называемый «специальный счет». В качестве предлога этих действий аферисты использовали якобы защиту денег мужчины.

Пенсионер, поверив аферистам, перевел средства по указанным мошенниками реквизитам, полагая, что таким образом защищает свои сбережения. Общий ущерб от действий преступников составил более 4,6 млн рублей.

Ранее в Нижегородской области мужчина лишился 13,5 млн рублей после звонка о замене счетчиков.