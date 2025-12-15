На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«В голове надо прибавлять»: тренеру «Балтики» посоветовали гасить мнительность

Экс-игрок ЦСКА посоветовал тренеру «Балтики» Талалаеву гасить мнительность
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев превозносит свои регалии, передает Vprognoze.ru.

«Я знал, что Талалаев хороший тренер. Но немного он начал мнить о себе. Надо гасить это в себе. Обязательно, иначе в хорошего тренера не вырасти. Он уже начал показывать жесты, реплики опускать, удаления пошли. Он грамотный тренер, и в футболе разбирается, но в голове надо прибавлять», — высказался Пономарев.

В матче против московского «Спартака» Талалаев показал неприличный жест. Инцидент произошел на 33-й минуте первого тайма. Сначала наставнику показали желтую карточку, но он отреагировал на это неприличным жестом, за что и получил красную карточку. После этого Талалаев выругался на судью.

За три минуты до этого с поля был удален футболист «Балтики» Ираклий Манелов за грубый фол на Руслане Литвинове. Позднее сам специалист заявил, что не собирался ничего показывать, а лишь поправлял лангетку на сломанной руке.

Ранее тренеру «Балтики» посоветовали быть скромнее.

