«В голове надо прибавлять»: тренеру «Балтики» посоветовали гасить мнительность

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев превозносит свои регалии, передает Vprognoze.ru.

«Я знал, что Талалаев хороший тренер. Но немного он начал мнить о себе. Надо гасить это в себе. Обязательно, иначе в хорошего тренера не вырасти. Он уже начал показывать жесты, реплики опускать, удаления пошли. Он грамотный тренер, и в футболе разбирается, но в голове надо прибавлять», — высказался Пономарев.

В матче против московского «Спартака» Талалаев показал неприличный жест. Инцидент произошел на 33-й минуте первого тайма. Сначала наставнику показали желтую карточку, но он отреагировал на это неприличным жестом, за что и получил красную карточку. После этого Талалаев выругался на судью.

За три минуты до этого с поля был удален футболист «Балтики» Ираклий Манелов за грубый фол на Руслане Литвинове. Позднее сам специалист заявил, что не собирался ничего показывать, а лишь поправлял лангетку на сломанной руке.

