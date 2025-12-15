Россиянка утонула на Бали

Гражданка России утонула из-за наводнений на индонезийском острове Бали, ее унесло паводком. Об этом сообщила индонезийская полиция.
Наводнения на Бали произошли из-за сильных дождей. Особенно пострадали район Бадунг и город Денпасар.
Как сообщил глава полиции округа, утонувшей оказалась 30-летняя россиянка. Предполагается, что она потеряла управление скутером, пытаясь проехать затопленный участок.
«Мы провели все необходимые процедуры и координировали действия с соответствующими ведомствами и консульской службой», — рассказали в полиции.
Недавно на Бали не смогли спасти 32-летнего российского туриста из Тамбова Андрея Бородина, которого укусила ядовитая змея. Как выяснилось, укус остался незамеченным в первые дни, что привело к трагическим последствиям.
До этого на Бали россиянин решил спасти жабу и подвергся нападению огромной змеи.
Ранее кошка спасла семью россиян на Бали от змеи и чудом выжила сама.