Россиянка утонула на Бали

Гражданка России утонула при наводнении на острове Бали

Гражданка России утонула из-за наводнений на индонезийском острове Бали, ее унесло паводком. Об этом сообщила индонезийская полиция.

Наводнения на Бали произошли из-за сильных дождей. Особенно пострадали район Бадунг и город Денпасар.

Как сообщил глава полиции округа, утонувшей оказалась 30-летняя россиянка. Предполагается, что она потеряла управление скутером, пытаясь проехать затопленный участок.

«Мы провели все необходимые процедуры и координировали действия с соответствующими ведомствами и консульской службой», — рассказали в полиции.

Недавно на Бали не смогли спасти 32-летнего российского туриста из Тамбова Андрея Бородина, которого укусила ядовитая змея. Как выяснилось, укус остался незамеченным в первые дни, что привело к трагическим последствиям.

До этого на Бали россиянин решил спасти жабу и подвергся нападению огромной змеи.

Ранее кошка спасла семью россиян на Бали от змеи и чудом выжила сама.