На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Таиланд ужесточил паспортный контроль в международных аэропортах

В Таиланд не пропустили 185 подозреваемых в наемничестве иностранцев
true
true
true
close
onapalmtree/Shutterstock/FOTODOM

Власти Таиланда, опасаясь проникновения в страну наемников, отказали во въезде 185 иностранным гражданам. Об этом сообщает сайт Khaosod.

В Бангкоке считают, что наемники могут воспользоваться действующим в Таиланде безвизовым режимом. Поэтому иммиграционная служба королевства ужесточила проверки в пяти крупнейших международных аэропортах. Если раньше у сотрудников паспортного контроля обычно уходило не более 45 секунд на проверку документов, то теперь эта процедура может занять 20 или даже 45 минут.

По имеющимся сведениям, менее чем за две недели в Таиланд не смогли въехать 185 иностранцев, которых заподозрили, что они могут являться наемниками. Ограничения на въезд в первую очередь направлены на граждан государств Восточной Европы и Северной Азии, а также на въезжающих по упрощенным туристическим визам камбоджийцев.

15 декабря сообщалось, что Таиланд на фоне обострения конфликта активно перекрывает поставки топлива и стратегических грузов в Камбоджу.

13 декабря премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что его страна продолжит боевые действия на границе с Камбоджей.

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла в минувшие выходные и продолжается до сих пор.

Ранее российским туристам дали рекомендации в связи с конфликтом Таиланда и Камбоджи.

Все новости на тему:
Конфликт Таиланда и Камбоджи
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами