Таиланд ужесточил паспортный контроль в международных аэропортах

В Таиланд не пропустили 185 подозреваемых в наемничестве иностранцев

Власти Таиланда, опасаясь проникновения в страну наемников, отказали во въезде 185 иностранным гражданам. Об этом сообщает сайт Khaosod.

В Бангкоке считают, что наемники могут воспользоваться действующим в Таиланде безвизовым режимом. Поэтому иммиграционная служба королевства ужесточила проверки в пяти крупнейших международных аэропортах. Если раньше у сотрудников паспортного контроля обычно уходило не более 45 секунд на проверку документов, то теперь эта процедура может занять 20 или даже 45 минут.

По имеющимся сведениям, менее чем за две недели в Таиланд не смогли въехать 185 иностранцев, которых заподозрили, что они могут являться наемниками. Ограничения на въезд в первую очередь направлены на граждан государств Восточной Европы и Северной Азии, а также на въезжающих по упрощенным туристическим визам камбоджийцев.

15 декабря сообщалось, что Таиланд на фоне обострения конфликта активно перекрывает поставки топлива и стратегических грузов в Камбоджу.

13 декабря премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что его страна продолжит боевые действия на границе с Камбоджей.

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла в минувшие выходные и продолжается до сих пор.

Ранее российским туристам дали рекомендации в связи с конфликтом Таиланда и Камбоджи.