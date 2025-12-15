На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно число россиян, которые получат прибавку к пенсии в январе

Депутат Говырин: прибавку к пенсии в январе получат около 38 млн россиян
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Около 38 миллионов россиян получат прибавку к пенсии в январе 2026 года, страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца проиндексируют на 7,6%. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как уточнил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, стоимость одного пенсионного коэффициента достигнет 156,76 руб., а фиксированная выплата составит 9584,69 руб.

«Средняя страховая пенсия по старости, по оценке правительства, вырастет до 27 тысяч рублей в месяц», — добавил парламентарий.

15 декабря эксперт Президентской академии (РАНХиГС) Татьяна Подольская сообщила, что в 2026 году право выхода на страховую пенсию по старости получат мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения (в возрасте 64 и 59 лет соответственно).

Как напомнила эксперт, 2026 год станет последним в переходном периоде поэтапного повышения пенсионного возраста. После этого общее правило будет следующим: для мужчин — 65 лет, для женщин — 60 лет.

11 декабря президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что в стране необходимо и дальше системно работать над увеличением доходов пенсионеров.

Ранее в России подсчитали средний размер социальной пенсии в следующем году.

