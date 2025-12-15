На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Марий Эл подросток в парике и платье сбежал из дома

В Марий Эл подросток сбежал из-под домашнего ареста в женской одежде
true
true
true
close
Пресс-служба МВД по Республике Марий Эл

В Йошкар-Оле сотрудники ДПС задержали подростка, который, находясь под домашним арестом, пытался скрыться, переодевшись в женскую одежду и парик. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в пригороде Йошкар-Олы на автодороге в сторону Уржума. Вечером экипаж ДПС обратил внимание на одиноко стоявшую на обочине девушку. Подойдя ближе, полицейские заподозрили неладное — во внешности прохожей явно просматривались мужские черты.

При проверке выяснилось, что под женской одеждой и париком пытался спрятаться юноша. Подросток признался, что ему было предъявлено обвинение в преступлении, связанном с незаконным распространением наркотиков.

Решив скрыться от правосудия, он пошел на хитрость: нашел дома у матери парик, позаимствовал ее одежду и, переодевшись, сбежал из дома. Его план заключался в том, чтобы поймать попутную машину и уехать в один из районов республики. Автоинспекторы доставили беглеца в отдел полиции, куда были вызваны его законные представители. Поскольку подросток нарушил условия домашнего ареста, суд рассмотрел этот факт и изменил ему меру пресечения на более строгую.

Ранее в Петербурге девятиклассник напал с ножом на учительницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами