В Марий Эл подросток в парике и платье сбежал из дома

В Йошкар-Оле сотрудники ДПС задержали подростка, который, находясь под домашним арестом, пытался скрыться, переодевшись в женскую одежду и парик. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в пригороде Йошкар-Олы на автодороге в сторону Уржума. Вечером экипаж ДПС обратил внимание на одиноко стоявшую на обочине девушку. Подойдя ближе, полицейские заподозрили неладное — во внешности прохожей явно просматривались мужские черты.

При проверке выяснилось, что под женской одеждой и париком пытался спрятаться юноша. Подросток признался, что ему было предъявлено обвинение в преступлении, связанном с незаконным распространением наркотиков.

Решив скрыться от правосудия, он пошел на хитрость: нашел дома у матери парик, позаимствовал ее одежду и, переодевшись, сбежал из дома. Его план заключался в том, чтобы поймать попутную машину и уехать в один из районов республики. Автоинспекторы доставили беглеца в отдел полиции, куда были вызваны его законные представители. Поскольку подросток нарушил условия домашнего ареста, суд рассмотрел этот факт и изменил ему меру пресечения на более строгую.

