В Минобороны сообщили об уничтожении 10 БПЛА над одним из регионов России

Минобороны: силы ПВО сбили 10 дронов за три часа над Брянской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что российские военные ликвидировали эти аппараты в период с 20:00 до 23:00 мск.

Незадолго до этого в Минобороны рассказали об уничтожении девяти беспилотников над Брянской областью. Это произошло в период с 18:00 до 20:00 мск.

15 декабря губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что силы ПВО отразили одну из самых массированных атак на регион, уничтожив 38 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще один сбили над акваторией Каспийского моря. При падении обломков дронов возникли локальные очаги возгорания, которые оперативно ликвидировали.

Ранее ВС России нанесли удары по связанной с ВСУ портовой инфраструктуре.