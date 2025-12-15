На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил о скором урегулировании конфликта на Украине

Трамп: урегулирование на Украине ближе, чем когда-либо
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что прогресс в направлении урегулирования украинского конфликта значителен, и возможность достижения мира как никогда близка. Это заявление прозвучало во время его выступления в Белом доме, пишет РИА Новости.

«Я думаю, сейчас мы ближе к [урегулированию на Украине], чем когда-либо. Посмотрим, что можно сделать», — заявил глава американского государства.

Согласно информации, опубликованной 15 декабря изданием Politico со ссылкой на информированный источник, Украина отклонила предложенную президентом США Дональдом Трампом инициативу по созданию свободной экономической зоны.

Как сообщил анонимный французский чиновник, в рамках плана по урегулированию конфликта, Трамп предложил Киеву учредить такую зону на спорных территориях, предусматривающую их демилитаризацию. Однако, по данным Politico, это предложение не было принято украинской стороной.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о «пророссийской позиции» Трампа.

