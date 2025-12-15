Трамп заявил о скором урегулировании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что прогресс в направлении урегулирования украинского конфликта значителен, и возможность достижения мира как никогда близка. Это заявление прозвучало во время его выступления в Белом доме, пишет РИА Новости.

«Я думаю, сейчас мы ближе к [урегулированию на Украине], чем когда-либо. Посмотрим, что можно сделать», — заявил глава американского государства.

Согласно информации, опубликованной 15 декабря изданием Politico со ссылкой на информированный источник, Украина отклонила предложенную президентом США Дональдом Трампом инициативу по созданию свободной экономической зоны.

Как сообщил анонимный французский чиновник, в рамках плана по урегулированию конфликта, Трамп предложил Киеву учредить такую зону на спорных территориях, предусматривающую их демилитаризацию. Однако, по данным Politico, это предложение не было принято украинской стороной.

