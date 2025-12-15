Стало известно, какие страны выступают против возвращения российских волейболистов

Президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник заявил, что четыре страны поддерживают позицию Украины против полного возвращения сборных России и Белоруссии в международные соревнования. Его слова приводит Sport24.

«У нас есть полная поддержка четырех национальных ассоциаций — Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. С другими странами ведем переговоры. Пока мы не отвергаем никаких шагов — от отказа от участия в соревнованиях до выступлений с демонстративными жестами протеста», — заявил Мельник.

12 декабря Международная федерация волейбола (FIVB) поддержала решение МОК по допуску молодежных сборных России.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее стало известно, когда будет принято решение по допуску российских биатлонистов.