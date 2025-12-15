Женщина упала под автобус на петербургской остановке

78.ru: в Петербурге женщина упала под автобус на остановке

В Петербурге очевидцы спасли женщину, упавшую под автобус. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел вечером 15 декабря на остановке возле одного из домов на улице Некрасова. Пассажирка оказалась под общественным транспортом. Очевидцы происшествия, другие пассажиры и прохожие немедленно бросились на помощь и вытащили женщину из-под автобуса.

Сейчас с пострадавшей все в порядке. Как именно женщина упала под автобус, не уточняется.

До этого водитель перепутал педали и чуть не раздавил школьника в Новосибирске. Школьник в последний момент успел отскочить в сторону. Отмечается, что если бы мальчик замешкался, автомобиль мог впечатать его в забор.

Ранее новгородец на Kia Ria влетел в скорую с медиками, спешившими доставить ребенка в больницу.