На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщина упала под автобус на петербургской остановке

78.ru: в Петербурге женщина упала под автобус на остановке
true
true
true
close
Кадр из видео 78.ru

В Петербурге очевидцы спасли женщину, упавшую под автобус. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел вечером 15 декабря на остановке возле одного из домов на улице Некрасова. Пассажирка оказалась под общественным транспортом. Очевидцы происшествия, другие пассажиры и прохожие немедленно бросились на помощь и вытащили женщину из-под автобуса.

Сейчас с пострадавшей все в порядке. Как именно женщина упала под автобус, не уточняется.

До этого водитель перепутал педали и чуть не раздавил школьника в Новосибирске. Школьник в последний момент успел отскочить в сторону. Отмечается, что если бы мальчик замешкался, автомобиль мог впечатать его в забор.

Ранее новгородец на Kia Ria влетел в скорую с медиками, спешившими доставить ребенка в больницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами