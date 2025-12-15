На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили о намерении Трампа позвонить Уиткоффу во время ужина с Зеленским

Axios: Трамп планирует позвонить Уиткоффу и Кушнеру во время ужина с Зеленским
Evan Vucci/AP

Ожидается, что экс-президент США Дональд Трамп свяжется по телефону со своим специальным посланником Стивом Уиткоффом и зятем Джаредом Кушнером во время их запланированного ужина с Владимиром Зеленским. Об этой возможности сообщил портал Axios, ссылаясь на собственные источники.

«Советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер поужинают с Зеленским и несколькими европейскими лидерами в понедельник, и Трамп, как ожидается, подключится к ужину по телефону, сказали американские официальные лица», — говорится в сообщении.

15 декабря в Берлине Уиткофф совместно с Кушнером инициировали брифинг для министров иностранных дел стран-членов Европейского союза (ЕС). Темой встречи стало урегулирование палестино-израильского конфликта в секторе Газа. В формате видеоконференции Уиткофф и Кушнер представили европейским министрам детали мирного плана Трампа, касающегося палестинского анклава.

Ранее делегации Украины и США приступили ко второму раунду переговоров по соглашению Трампа.

