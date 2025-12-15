На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском городе стая собак набросилась на девочку, которая шла в школу

В Пензенской области стая собак набросилась на девочку, шедшую в школу
Shutterstock

В Пензенской области на школьницу на улице набросилась стая безнадзорных собак. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Инцидент произошел в городе Кузнецке. Предварительно, по пути в школу на девочку напала стая псов — информации о ее состоянии после произошедшего не поступало. Региональная следственные органы уже провели проверку по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ — халатность.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту случившегося и представить доклад о результатах расследования. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

До этого в Тыве собаки искусали лицо ребенку на улице, мальчик в тяжелом состоянии. После произошедшего хозяйку животных нашли, ею оказалась местная жительница.

Ранее стая собак напала на женщину, которая несла шестидневного ребенка.

