«Переход возможен»: Чалов намерен покинуть ПАОК

Агент российского нападающего ПАОК Федора Чалова Шандор Варга признался, что футболист может покинуть греческий клуб зимой, передает «Советский спорт».

«Ему там некомфортно, виноват тренер. Я бывший тренер — и вижу, что там делается все глупо и неправильно. Очень надеюсь, что он уйдет зимой. Есть пара вариантов уже, но не могу сейчас ничего говорить. Есть интерес от клубов РПЛ и других европейских чемпионатов, переход зимой возможен», — рассказал Варга.

Чалов перешел в ПАОК 1 августа 2024 года. 13 августа футболист дебютировал за команду в матче Лиги чемпионов. В том матче ПАОК покинул турнир и продолжил выступления в Лиге Европы. В нынешнем сезоне 27-летний нападающий провёл 17 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт с греческой командой рассчитан до 2027 года.

13 ноября в СМИ появилась информация, что ЦСКА хочет вернуть футболиста. ЦСКА пока не выходил на прямые переговоры с греческим клубом, но рассматривают вариант с арендой игрока. ПАОК согласен на переход при условии получения финансово выгодного предложения и нахождения адекватной замены российскому нападающему.

Ранее в ПАОК сообщили об отсутствии предложений по Чалову.