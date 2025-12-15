В Черноморском флоте опровергли сообщения об уничтожении российской подлодки

Черноморский флот опроверг подрыв «Варшавянки» на базе в Новороссийске

Заявления Службы безопасности Украины (СБУ) о том, что в Новороссийске была якобы уничтожена российская подводная лодка, не соответствуют действительности. Об этом заявил начальник пресс-службы Черноморского флота капитан 1 ранга Алексей Рулев

«Информация, распространенная спецслужбами Украины, о якобы «уничтожении» в бухте Новороссийской военно-морской базы Черноморского Флота одной из российских подводных лодок не соответствует действительности», — заявил он.

Рулев добавил, что попытка противника провести диверсию при помощи подводного безэкипажного аппарата не достигла своих целей.

Начальник пресс-службы Черноморского флота подчеркнул, что ни один корабль или подводная лодка, дислоцированные в бухте Новороссийской военно-морской базы, в результате диверсии не получили повреждений.

15 декабря ряд украинских СМИ со ссылкой на СБУ сообщили, что в рамках совместной операции 13-го Главного управления военной контрразведки и Военно-морских сил Украины с помощью подводных морских дронов «Sub Sea Baby» якобы была атакована российская подлодка «Варшавянка» в Новороссийске.

