Кравчук рассказал о датах завершения конфликта в Донбассе
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Первый президент Украины Леонид Кравчук высказался о будущем конфликта в Донбассе. об этом сообщает РИА «Новости».
По мнению Кравчука, существует перспектива скорого завершения конфликта в Донбассе.
Он выразил надежду на то, что военные действия закончатся быстро. В качестве предпосылки к этому он назвал недавнюю встречу президента Франции Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным.
Вторым сигналом он назвал высказывания посола США о том, что он чувствует определенные толчки к установлению мира в Донбассе.
Ранее сообащлось, что на Украине рассказали о «похоронах антироссийских санкций».