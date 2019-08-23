Кравчук рассказал о датах завершения конфликта в Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук высказался о будущем конфликта в Донбассе. об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Кравчука, существует перспектива скорого завершения конфликта в Донбассе.

Он выразил надежду на то, что военные действия закончатся быстро. В качестве предпосылки к этому он назвал недавнюю встречу президента Франции Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным.

Вторым сигналом он назвал высказывания посола США о том, что он чувствует определенные толчки к установлению мира в Донбассе.

Ранее сообащлось, что на Украине рассказали о «похоронах антироссийских санкций».