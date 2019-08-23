Минобороны опубликовало документы о жизни в Молдавской ССР в годы войны

Минобороны России выложило архивные документы о жизни населения Молдавской ССР в период оккупации во Второй Мировой войне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Как отмечается, 24 августа отмечается освобождение Кишинева от немецко-румынской оккупации. По этому случаю Минобороны опубликовало на своем сайте документы.

Уточняется, что соответствующие материалы рассказывают о тех тяготах, которые перенесли жители городов Молдавии, а также военные в лагерях для военнопленных.

Согласно документам, в годы оккупации были уничтожены оперный и драматический театры, а также закрыто большинство школ.

Кроме того, население Молдавии в период румынской оккупации уменьшилось в 10 раз — с 300 до 30 тысяч.

Также отмечается, что в этот период евреев выселили из Молдавии и расстреляли в Одесской области. А некоторых советских граждан закопали в землю живьем.