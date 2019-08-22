Израиль нанес удар с самолетов по сектору Газа

Истребители Израиля нанесли удар по сектору Газа. Об этом сообщает армейская пресс-служба, передает ТАСС.

Отмечается, что Израиль дважды поразил военные цели в ответ на запуск ракеты по территории страны.

Уточняется, что удар израильскими истребителями был нанесен по объектам ХАМАС.

До этого стало известно, что ракета была выпущена на израильскую территорию радикалами из палестинского приморского анклава.

Ранее сообщалось, что израильская армия по ошибке обстреляла гражданский самолет.