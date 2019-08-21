Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы разгромили сто процентов халифата в Сирии. Мы держим тысячи захваченных террористов ИГ (организация запрещена в России)*», — заявил американский лидер.

Он отметил, что США не желают держать преступников в своих тюрьмах, в том числе из-за высоких финансовых трат.

Как отмечается, за пятнадцать лет на спецтюрьму в Гуантанамо были потрачены миллиарды долларов.

«Мы захватили их тысячами, теперь странам, в том числе европейским, их надо забрать», — резюмировал президент США.

ИГ* («Исламское государство) — запрещенная в России и ряде стран террористическая организация.