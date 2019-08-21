Путин пообещал ответ на действия США по испытанию новой ракеты

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию запрещенной ДРСМД новой ракеты. Об этом сообщает РИА «Новости».

С такой речью Путин выступил после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки.

«Мы готовы с европейцами вести на этот счет дискуссии, с американцами, но безопасность России будет надежно обеспечена», — заявил российский лидер.

Кроме того, он сообщил, что Россия уже предложила США начать диалог в связи с недавними шагами относительно новой ракеты.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракет США.