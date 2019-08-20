Пентагон показал видео с испытанием запрещенной ДРСМД ракеты
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Власти США опубликовали видео испытания крылатой ракеты. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что ракета является запрещенной согласно Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Испытания крылатой ракеты прошли 18 августа на территории Калифорнии, на острове Сан-Николас.
По данным Пентагона, спустя более 500 метров полета она поразила цель. Согласно договору, ракеты дальностью 500 — 5,5 тыс. километров запрещены.
Ранее сообщалось, что Пентагон раскрыл подробности испытания запрещенной ракеты.