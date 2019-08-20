Пентагон показал видео с испытанием запрещенной ДРСМД ракеты

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U.S. Department of Defense

Власти США опубликовали видео испытания крылатой ракеты. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что ракета является запрещенной согласно Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Испытания крылатой ракеты прошли 18 августа на территории Калифорнии, на острове Сан-Николас.

По данным Пентагона, спустя более 500 метров полета она поразила цель. Согласно договору, ракеты дальностью 500 — 5,5 тыс. километров запрещены.

Ранее сообщалось, что Пентагон раскрыл подробности испытания запрещенной ракеты.