Замглавы общественной организации «Справедливая защита» Иван Копыл рассказал, как Киев способствует преступлениям ВСУ в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, именного бездействие украинских властей способствует совершению преступлений в данном регионе украинскими силовиками.

Он отметил, что в рядах ВСУ наблюдается моральное разложение, обусловленное продвигаемой в украинском обществе идеологией, которая основа на межнациональной вражде.

«К сожалению, за многие из таких преступлений никто не понес наказания», — подчеркнул Копыл.

Он также уточнил, что бездействие властей Украины окрыляет преступников и сподвигает их совершать преступления.

Ранее глава партии Зеленского признал невозможность быстрого завершения войны в Донбассе.