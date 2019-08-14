СМИ узнали, чей истребитель приблизился к самолету Шойгу

СМИ выяснили, кому принадлежал приблизившийся к борту министра обороны России Сергея Шойгу истребитель НАТО. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что на кадрах видеозаписи можно увидеть воздушное судно, которое напоминает F/A-18 Hornet. Он принадлежит испанским ВВС и базируется в Литве. Такие испанские самолеты занимаются охраной воздушного пространства прибалтийских стран.

Ранее истребитель НАТО F-18 предпринял попытку приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу над водами Балтийского моря. Инцидент случился над нейтральными водами. Российские истребители Су-27 не дали самолету Северного альянса близко приблизиться к лайнеру главы военного ведомства.