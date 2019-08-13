В истребителях Су-24 и Су-25 появятся катапультные кресла с подогревом

Во фронтовом бомбардировщике Су-24 и в штурмовике Су-25 появятся катапультные кресла с электроподогревом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного конструктора научно-производственного предприятия «Звезда» Сергея Позднякова.

При этом Поздняков отметил, что в широкой модернизации истребителей смысла пока нет, так как они будут в эксплуатации до 40 лет.

Ранее сообщалось, что в России назвали провальные проекты самолетов СССР.