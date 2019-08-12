В Минобороны назвали сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35

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Командующий ВВС Сергей Дронов назвал сроки завершения испытаний российских истребителей Су-57 и МиГ- 35. Об этом сообщает «Красная звезда».

По его словам, испытания Су-57 завершатся уже в 2019 году, а МиГ-35 планируется аттестовать до конца 2021 года.

Он также отметил, что российский лидер Владимир Путин поставил задачу перевооружить три полка на Су-57.

При этом Дронов подчеркнул, что МиГ-35 являются более экономичными в эксплуатации, чем самолеты Су-30СМ и Су-35С.

Кроме того, уточнил он, стоимость летнего часа МиГ-35 приблизительно в полтора раза ниже, чем у истребителей модели «Су».

Ранее сообщалось, что Россия начала серийное производство Су-57.