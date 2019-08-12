В Минобороны назвали сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35
Командующий ВВС Сергей Дронов назвал сроки завершения испытаний российских истребителей Су-57 и МиГ- 35. Об этом сообщает «Красная звезда».
По его словам, испытания Су-57 завершатся уже в 2019 году, а МиГ-35 планируется аттестовать до конца 2021 года.
Он также отметил, что российский лидер Владимир Путин поставил задачу перевооружить три полка на Су-57.
При этом Дронов подчеркнул, что МиГ-35 являются более экономичными в эксплуатации, чем самолеты Су-30СМ и Су-35С.
Кроме того, уточнил он, стоимость летнего часа МиГ-35 приблизительно в полтора раза ниже, чем у истребителей модели «Су».
Ранее сообщалось, что Россия начала серийное производство Су-57.