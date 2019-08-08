Корабль ЧФ ВМФ России следит за американским эсминцем «Портер» в Черном море
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Сторожевой корабль «Сметливый», входящий в состав Черноморского флота, сопровождает эсминец «Портер» ВМС США в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальный центр управления обороной России.
Про имеющейся информации, американский корабль 8 августа вошел в южную часть акватории
Как отмечается, данный эсминец США обладает системами управляемого ракетного оружия и противоракетной обороны.
Ранее стало известно, что американские истребители перехватили российские бомбардировщики.