Корабль ЧФ ВМФ России следит за американским эсминцем «Портер» в Черном море

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Ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Варяг» на праздновании Дня Военно-Морского... Ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Варяг» на праздновании Дня Военно-Морского...
Ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Варяг» на праздновании Дня Военно-Морского...
Виталий Аньков/РИА Новости

Сторожевой корабль «Сметливый», входящий в состав Черноморского флота, сопровождает эсминец «Портер» ВМС США в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальный центр управления обороной России.

Про имеющейся информации, американский корабль 8 августа вошел в южную часть акватории

Как отмечается, данный эсминец США обладает системами управляемого ракетного оружия и противоракетной обороны.

Ранее стало известно, что американские истребители перехватили российские бомбардировщики.