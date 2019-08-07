Минобороны может приравнять Северный флот к военному округу

Северный флот может получить статус отдельной военно-административной единицы России. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на проект Минобороны.

Поясняется, что получение статуса военного округа позволит флоту улучшить решение задач в области обороны, в том числе, на Арктическом стратегическом направлении.

Уточняется, что согласно новой организационно-штатной структуре и системе управления ВС России Северный флот наделен полномочиями межвидового стратегического территориального объединения.

В настоящее время к военно-административными единицами России относятся четыре округа: Западный, Центральный, Южный и Восточный. Отмечается, что Северный флот может стать пятым военным округом.

Ранее сообщалось, что россияне назвали самый сильный флот в мире.