Российские Ту-142 пролетели у границ США и Канады

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В пресс-службе Восточного военного округа проинформировали о том, что противолодочные самолеты Ту-142 России пролетели у побережья США и Канады. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что речь идет о плановом полете над нейтральными водами Тихого океана, в ходе которого самолеты морской авиации Тихоокеанского флота осуществили 13-часовое патрулирование у побережья Аляски и Канады. Их сопровождали два истребителя-перехватчика МиГ-31БМ, дозаправка Ту-142 была произведена в воздухе.

В Минобороны подчеркнули, что полет соответствовал международным правилам использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что российские самолеты Су-24 пролетели над бельгийскими фрегатами.