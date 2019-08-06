Число пострадавших в Ачинске увеличилось до 12

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В центральной районной больнице Ачинска проинформировали о том, что к ним доставили 12-ого пострадавшего после взрыва на складе боеприпасов, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, к ним привезли еще одного пострадавшего. Он находится в сознании и проходит обследование.

«…будет принято решение — нужна ли ему госпитализация или он будет проходить лечение амбулаторно», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в Ачинске достигло десяти. Были госпитализированы четыре человека, при этом один из них был переправлен в Красноярск при помощи санавиации. Еще шестерым назначено амбулаторное лечение.