В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России

Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах. Об этом пишет The Telegraph.

Как отмечается, некоторые единицы британского флота могут быть уязвимыми к российским технологиям снижения заметности. В настоящее время Россия получает выгоду от увеличения трат на исследование и развитие подобных технологий, которые началась 15-20 лет назад. Это позволило создать супертихие подводные лодки.

Уточняется, что речь идет о российских подводных лодках проекта 877 «Палтус».

Ранее Британия отказалась продавать подводные аппараты России из-за нетрадиционных действий.