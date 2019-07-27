Два самолета США провели разведку у Крыма

Два самолета США провели разведку у берегов Крымского полуострова. Об этом сообщают данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Как отмечается, речь идет о противолодочном самолете P-8A Poseidon, который поднялся с авиабазы в Сицилии и на протяжении нескольких часов курсировал у границ Крым.

Кроме того, судно Lockheed ЕР-3Е Orion взлетело с полигона в Греции и дважды облетело юго-восточные границы Крыма, приблизившись в береговой линии на расстояние 32 километров.

Ранее сообщалось, что беспилотник США провел многочасовую разведку у Крыма.