О дилемме оборонной промышленности России рассказали СМИ

Россия является одним из самых крупных торговцев оружием, каждый год заявляя о продажах на $15 млрд руб. Для Москвы это важный бизнес. Как пишет Defense News, глобальные продажи оружия всегда связаны с политикой, и Россия не является исключением.

Отмечается, что многие страны, которым Москва продает оружие, бедны, но, если их режимы близки к Кремлю, российские государственные банки и корпорации часто предоставляют кредиты для крупных приобретений оружия России. По словам Роберта Ли, в прошлом связанного с российским Центром анализа стратегий и технологий, от этих контрактов Россия, как правило, прибыль не получает, но они обеспечивают работой российские оборонные компании. За последние десять лет практика выдачи таких кредитов стала более распространенной, так как продажи упали, а политические амбиции России на мировой арене выросли.

В качестве примера таких сделок в материале упоминаются соглашения с Арменией, Бангладешем и Кубой. Сделки с ними незначительны, не связаны с финансовым риском и обычно не предполагают поставок высокотехнологичного оружия. Крупнейшими клиентами России в этой области являются Индия и Китай, которые могут заплатить. В то же время 55% сделки по приобретению Турцией российских С-400 были погашены за счет полученного от России займа. Как бы то ни было, аналогичная финансовая схема России в Венесуэле, которая оценивается в $10 млрд, оказалась несостоятельной. Произошедшее показало, что бизнес есть бизнес, и, когда страна не в состоянии платить, российская оборонная промышленность уходит.