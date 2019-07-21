Венесуэла обвинила США в нарушении своего воздушного пространства

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В минобороны Венесуэлы обвинили самолет американских ВВС в нарушении воздушного пространства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел 19 июля. Речь идет о воздушном судне, предназначенном для электронной разведки, которое направлялось с северо-запада Карибского моря.

«Он, попав в воздушное пространство Венесуэлы, не назвал свою частоту и не соблюдал установленные процедуры», — говорится в заявлении.

Как уточняется, затем самолет США изменил курс и покинул регион. ВС Венесуэлы осудили произошедшее и назвали его провокацией.

Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон назвал условие прекращения давления на Венесуэлу.