«Креветочную» подлодку построили во Франции

В Шербуре прошла церемония вывода из сборочного цеха атомной подводной лодки Suffren. Об этом сообщает The Drive.

На церемонии присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон и командующий ВМС страны Кристоф Празак.

Отмечается, что в флоте Франции подводный корабль заменит не оправдавшие ожиданий подлодки типа Rubis. Всего сделано шесть субмарин.

Их главной отличительной чертой является малозаметность. Также по сравнению с подлодками типа Rubis они являются практически бесшумными. Директор программы Винсент Мартинот-Лагард заявил, что издаваемый судном звук тише звуков креветки.

Кроме того, конструкторы применили норвежские технологии и дали подлодкам X-образное хвостовое оперение.

На подлодки нового класса потратили рекордно маленькую сумму $10,2 млрд.